القاهرة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم عن تسجيل 1577 حالة اصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد ووفاة 45 حالة جديدة وخروج 417 من المصابين من مستشفيات العزل بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.وذكر" مجاهد " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.//انتهى//23:32ت م0154