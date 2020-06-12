واشنطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الصراع في ليبيا، مؤكداً الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الدائر في البلاد.وبحث الجانبان، الطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعمها على أفضل وجه لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في المنطقة.// انتهى //23:42ت م0158