باريس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفَيات إلى 29374 حالة منذ بدء تفشي الوباء على أراضيه.وأوضح تقرير صادر عن المديرية العامة للصحة الفرنسية أن الانخفاض استمر في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة بأقل من 24 مريضاً عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الحالات الحرجة 879 مريضًا.ومن المقرر أن تحدث وكالة الصحة العامة في فرنسا أرقام الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم، والذي بلغ 10384 حالة وفقاً لآخر تحديث.// انتهى //00:11ت م0162