الدمام 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال.وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه جرى اليوم ضبط جرافتين وشاحنتين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقد تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.// انتهى //00:21ت م0164