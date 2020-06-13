مكة المكرمة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من القبض على ( مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر )، إثر تورطه بسرقة مركبة، حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //00:24ت م0165