عام / شرطة منطقة مكة المكرمة : الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورط في سرقة مركبة
السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس
مكة المكرمة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من القبض على ( مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر )، إثر تورطه بسرقة مركبة، حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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