أنجامينا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسشارك وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي التشادي، شريف محمد زين في قمة الاتحاد الأفريقي عن بعد، التي جمعت رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية وعدد من رؤساء الدول وممثليهم.وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد اليوم، أن أعمال القمة ركزت على دراسة الأوضاع الصحية في القارة الأفريقية والإستراتيجيات المتبعة حول مكافحة فيروس كورونا.وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سريل راما فوزا، الذي ترأس أعمال القمة، أنه تم دراسة أحوال القارة، خاصة المجالات الاقتصادية، من أجل سد الطريق على جائحة كرونا، وتعزيز التزامات التعاون المشترك بين دول القارة.وأشار وزير الخارجية التشادي في مداخلته، إلى أن بلاده تشجع جهود الدول والقارة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكداً أن التضامن قوة العمل والتعاون الأفريقي.// انتهى //03:21ت م0169