نواكشوط 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسترأس وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدي اليوم، عن بعد اجتماعًا لوزراء الدفاع في دول مجموعة الخمس بالساحل وبعض شركائها، من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الاجتماع بحث مختلف المواضيع ذات الصلة بالعمليات العسكرية الميدانية في محيط المجموعة، ودعم القوات العسكرية الوطنية والقوة المشتركة والتزامات الفاعلين الدوليين الأمنية والتنموية الموجهة لتوفير الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وتعزيز فرص التنمية المحلية في الدول الأعضاء.ودعا وزير الدفاع الوطني الموريتاني في كلمته خلال الاجتماع، المجموعة الدولية إلى العمل من أجل الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا، وإيجاد حل سياسي مستديم للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل برمتها.// انتهى //03:54ت م0171