روما 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34223.وأوضحت الوكالة أن الحصيلة الرسمية للإصابات الجديدة بلغت 163 مقابل 379 يوم الخميس، مشيرة إلى أن منطقة "لومبارديا" في شمال البلاد التي كانت أول منطقة يظهر فيها الفيروس في إيطاليا، ما تزال الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 272 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء تفشي الفيروس في 21 فبراير إلى 236305 وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.// انتهى //05:06ت م0172