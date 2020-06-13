الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فييصل بن فرحان: المملكة في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب.أمير المدينة يهنئ الجامعة الإسلامية على تميزها عالمياً.عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها في مخيم الزعتري.“الملك سلمان للإغاثة” يدعم حملة بعرسال لتوعوية اللاجئين السوريين بكورونا.«نيوم» تطلق برنامجاً لتعليم اللغة الإنجليزية ضمن مبادراتها التنموية للمجتمع المحلي.منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداء على مسجد في كابول.«الداخلية» تذكر بعقوبة تجمع المتسوقين والعاملين في المحال التجارية.الصحة العالمية: يجب على الأمهات مواصلة الإرضاع الطبيعى ولو كن مصابات بكورونا.صندوق النقد: 100 مليون شخص معرَّضون للفقر المدقع بسبب أزمة كورونا.ولادة مواطنة مصابة بكورونا في وادي الدواسر.جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في برنامج ماجستير الأدب المسرحي.«اتحاد القدم»: استكمال مسابقة كأس الملك.. والدوري سينتهي 10 سبتمبر.يوفنتوس يخرج بالتعادل أمام ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا.تويتر يحذف حسابات مرتبطة بالسلطات الصينية والروسية والتركية.اليونان تستعيد الإثنين موسمها السياحي.// يتبع //06:02ت م0003