المدينة المنورة 21 شوال 1441هـ الموافق 13 يونيو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت .// انتهى //08:17ت م0012