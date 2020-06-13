عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس
المدينة المنورة 21 شوال 1441هـ الموافق 13 يونيو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت .
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08:17ت م
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