نيودلهي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت الهند اليوم 11458 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) كحالات مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى مايفوق 300 ألف إصابة .وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا التي تشهد أسوأ تفش في الهند تخطى عتبة المئة ألف.كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من ألفي حالة جديدة.// انتهى //10:41ت م0026