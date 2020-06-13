عام / الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 673 وشفاء 570 حالة
السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس
رام الله 21شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم ، أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها إصابتان في السموع ، و 4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة ، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9 % من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.
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11:09ت م
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