جيزان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات صبيا ، وبيش ، و أبوعريش ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، وضمد ، والداير بني مالك، و الريث، والحرث ، والدرب ، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //12:05ت م0033