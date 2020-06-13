الباحة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود ناصر القحطاني, مشروع "روابي الباحة" بمحافظة القرى.واطلع على مراحل المشروع والتأكد من مدة إنهائه في الفترة المحددة, حيث يقع مساحته 300 ألف متر مربع, مؤكداً حرص وزارة الإسكان على استكمال جميع برامجها ليستفيد منها جميع أبناء الوطن وفق معايير منظمة وجودة مميزة وبسرعة عالية لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //12:05ت م0034