عام / روسيا تسجل 8706 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 114 حالة وفاة
السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس
موسكو 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس
أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 114 حالة وفاة، بالإضافة إلى 8706 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 6829 حالة وفاة و 520129 إصابة.
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5271 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 274641 شخصاً.
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