موسكو 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 114 حالة وفاة، بالإضافة إلى 8706 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 6829 حالة وفاة و 520129 إصابة.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5271 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 274641 شخصاً.// انتهى //12:06ت م0035