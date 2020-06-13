إسلام آباد 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة الذي عرضته الحكومة أمام البرلمان الوطني لاعتماده وتطبيقه اعتباراً من يوليو المقبل.واهتمت بتقليص الحكومة الباكستانية حجم الميزانية للسنة المالية الجديدة مقارنة بالعام الماضي نظراً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب جائحة كورونا.وأخبرت عن بدء السلطات الباكستانية إغلاق الأحياء والمناطق التي انتشر فيها وباء كورونا للسيطرة على الارتفاع القياسي في أعداد المصابين بكورونا.أمنياً تطرقت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في سوق بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد وأدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة عشر بجروح.وتناقلت في الشأن الإقليمي تطورات عملية المصالحة الأفغانية، والجهود التي تبذلها باكستان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية السلام والتوفيق بين مختلف الفصائل الأفغانية.وأشارت إلى اتفاق باكستان والصين على المضي في تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم التحديات الإقليمية.وتناقلت أنباء الانفجار الذي وقع أمس في مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة.وتطرقت إلى إرسال الصين فريقاً من الخبراء إلى فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية في التغلب على جائحة فيروس كورونا.// انتهى //12:35ت م0038