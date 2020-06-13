ظهران الجنوب 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس‏ تواصل بلدية ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم والنظافة،والإصحاح البيئي،التي شملت الشوارع والمرافق العامة، والحدائق والساحات والأحياء وذلك استمراراً للجهود المبذولة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة القطاع البلدي، لحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.وقامت البلدية بجولات رقابية ،على الأسواق الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.//انتهى//12:39ت م0039