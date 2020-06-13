طبرجل 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة طبرجل جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحاً, التي اتخذتها المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في طبرجل بأمر منع التجول الكلي، عدا الحاصلين على تصريح تنقل من تطبيق " توكلنا " للضرورة أو الجهات الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين في منازلهم.// انتهى //12:40ت م0040