المدينة المنورة 21 شوال 1441هـ الموافق 13 يونيو 2020م واسأطلقت جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة أولى المبادرات التوعوية تضامناً مع جهود أجهزة الدولة المبذولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تحت عنوان " كل شيء يبدأ بيدك " .وأوضحت رئيسة الجمعية وردة بنت مستور الحازمي أن جمعية طيبة النسائية تسعى من خلال المبادرة إلى ‏نشر الوعي لدى الزائرين والعاملين بالمراكز التجارية بأهمية التباعد الاجتماعي ‏والوقاية وطريقة التعقيم السليمة، لتجنب الإصابة بالفيروس بإذن الله.وأكدت أن الوعي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين القطاع الثالث والقطاعات الحكومية والخاصة بما يحقق أهداف المبادرة وهذا بفضل الله ثم بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية لتحقيق عدد من الأهداف للمبادرة المتمثلة في إيضاح مخاطر فيروس كورونا (كوفيد - 19) لجميع الفئات العمرية والطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين بالصابون والماء أو المعقم ولبس الكمامة للوقاية من الفيروس، وكذلك طريقة التواصل الصحيحة بالجهات المعنية في حال الاشتباه بالإصابة لا سمح الله .// انتهى //12:47ت م0044