تونس 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، عدم انتشار أي قوات أجنبية في بلاده، وتشديده على أن تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد فيهاّ.ونشرت خبر عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد للظهور مجددا في تونس بتسجيل 6 إصابات منها إصابة محلية وذلك بعد 9 أيام من عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات.واهتمت صحف السبت بإعلان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي ، على دعم إعلان القاهرة بشأن تسوية الأزمة الليبية.وتناقلت إعلان سلطات العاصمة الصينية بكين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بإحدى مناطق العاصمة، مشيرة إلى أن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بـ "كوفيد-19".وتابعت صحف تونس إعلان فرنسا أنها سترفع، منذ منتصف ليل الاثنين المقبل، جميع القيود المفروضة على حركة المرور عبر حدودها داخل أوروبا، وذلك استجابة لتوصيات مقدمة من قبل المفوضية الأوروبية، لافتة إلى أنها ستستمر في تطبيق القيود المفروضة بسبب هذه الجائحة على حدودها مع كل من إسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.// انتهى //12:51ت م0046