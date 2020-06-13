جدة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسعبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف مخفراً عسكرياً بمنطقة كافولو بالشمال الغربي لجمهورية كوت دي فوار, وأسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة كوت ديفوار وشعبها وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأكدت الأمانة موقفها الثابت الرافض للإرهاب والتطرف, ووقوفها مع حكومة كوت دي فوار في مكافحتها للإرهاب.// انتهى //12:54ت م0047