نجران 21 شوال 1441هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسواصلت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، حملتها التطوعية الصحية والتوعوية، للوقاية من فيروس كورونا.وأوضحت صحة نجران، أن الحملة تستهدف الجوامع والمنشآت الحكومية والمراكز التجارية بالمنطقة وتستمر 6 أسابيع، بمشاركة 80 متطوعاً صحياً، يقومون بفحص درجة حرارة المصلين في المساجد، والتأكيد عليهم بالحرص على التباعد، وترك مسافة بين كل مصل وآخر، وتوعيتهم بلبس الكمام الطبي، وكيفية غسل اليدين, بالإضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري في المنشآت الحكومية، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية، إلى جانب تقديم خدمة الفرز البصري في المراكز التجارية، وتعقيم اليدين، والتوعية الصحية لمرتادي المراكز بطرق التسوق الصحيحة منها الدفع الإلكتروني، وعدم لمس الوجه، وتجنب الازدحام.//انتهى//13:15ت م0052