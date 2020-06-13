الجزائر 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسائل اعلام محلية، أن الدولة ستقف بالمرصاد لأي محاولة أخرى لزعزعة استقرار الجزائر، موضحا بأن هناك أطراف في الداخل والخارج خططت لإحداث الفوضى ولن تنجح في ذلك.ونقلت تجديد الرئيس تبون ترحيبه بأي مبادرة ترمي إلى وقف اطلاق النار في ليبيا، لافتا النظر إلى ضرورة اقامة تنسيق مستمر بين دول جوار ليبيا، للاشراف على حوار ليبي-ليبي ينتهي بتسوية سياسية للأزمة.وأخبرت عن استقرار الوضع الوبائي في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، ما رفع اجمالي الاصابات الى 10698 اصابة، اضافة الى 751 حالة وفاة و7322 حالة شفاء.وأشارت إلى نفي وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، وجود قوات أجنبية على اراضي بلاده، مؤكدا أن تونس لا تقبل أن تكون قاعدة لأي قوات عسكرية اجنبية تحت أي ظرف كان.// انتهى //13:30ت م0054