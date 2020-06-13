الدمام 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستًغلق أمانة المنطقة الشرقية، غداً سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بشكل "مؤقت" وذلك لأعمال الصيانة والتنظيم.وعزا وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أسباب الإغلاق إلى صيانة مظلات السوق والتي سيتم إغلاقها وتسليمها للمقاول للبدء بالعمل فيما سيتم نقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى، كما سيتم نقل مظلة الحراج البلدي الى مظلة "مؤقته"( جديدة ) ليكون عملهم خلال الفترة المسائية من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً لضمان عدم تكدس المتسوقين، وسيقتصر العمل خلال فترة منع التجول على التجار والموردين، مما سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة والذي تسعى إليه الأمانة ضمن استراتيجيتها الوقائية واجراءاتها الاحترازية الوقائية.وأشار مغربل، إلى أن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية "١٠" أسواق "مؤقتة" للخضار والفواكه في حاضرة الدمام بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة وتخفيف الضغط عليها، وكذلك خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق الموقتة، والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة، مما عزا بالأمانة إلى إغلاق السوق بشكل "مؤقت" لأعمال الصيانة والتنظيم وذلك بعد دراسة نجاح عمل هذه الأسواق التي اُفتتحت في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف والذي لن ينتج عنه أي ضرر للمتسوقين، وسيتم استغلال عملها لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام .ونوه وكيل الأمين للخدمات، أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، والذي تم تنفيذ العديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، مؤكداً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.// انتهى//14:21ت م0058