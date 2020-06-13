الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسواكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باللغة الإنجليزية بمنصة تويتر القرارات والتعليمات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة منذ تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، وخصوصاً مايتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين والمقيمين ومرتادي بيوت الله في إطار رسالتها الإعلامية التوعوية لغير الناطقين بالعربية .ونشرت الوزارة أكثر من 100 تغريدة توعوية وإرشادية وإخبارية لتوقي فيروس كورونا والجهود التي بذلتها المملكة في سبيل المحافظة على سلامة مرتادي بيوت الله بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل وبعد غلق المساجد وإعادة فتحها .وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أطلقت قبل عام حسابها باللغة الإنجليزية ليكون نافذة لأخبار الوزارة وأنشطتها وفعالياتها في فروعها داخلياً وخارجياً كافة.// انتهى //14:22ت م0059