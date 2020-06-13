الدمام 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، اعتباراً من يوم غدٍ في استقبال الراغبين التسجيل لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي والمخصص لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية أو ما يعادلها، في الكليات التقنية بالدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن للفصل التدريبي الأول من العام 1442هـ.وأشار مدير عام الإدارة محمد بن سليمان السلوم، إلى أن التسجيل يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق لـ 3 من شهر ذو القعدة المقبل، وسيكون متاحاً في 12 مساراً في 9 تخصصات، ففي الكلية التقنية بالدمام تخصص بكالوريوس دعم نظم الشبكات، تكييف و تبريد، ميكانيكا سيارات، قوى وآلات كهربائية، إنتاج ميكانيكي، الكترونيات صناعية وتحكم، محاسبة .أما التخصصات المتاحة في الكلية التقنية بالأحساء تشمل بكالوريوس الإدارة العامة، محاسبة، دعم نظم الشبكات، وفي الكلية التقنية بالقطيف، بكالوريوس الإدارة العامة، والكلية التقنية بحفر الباطن بكالوريوس برمجيات.وعن شروط القبول والتسجيل في البرنامج الصباحي أفاد السلوم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وعدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، والتقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها، وأن يكون لائقا طبياً، وألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظفين في حال إحضار موافقة جهة العمل وتتضمن التفرغ التام للتدرب بالكلية، وقد يتم الطلب من المقبول نهائياً إكمال بعض المقررات التكميلية قبل الدخول للبرنامج .أما عن شروط التسجيل في البرنامج المسائي فإن التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية وأن يكون لائقاً طبياً، ودفع التكاليف القبول المبدئي وقدرها (300) ريال تدفع لمرة واحدة، وتحتسب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة 550 ريال، مشيراً إلى أن التسجيل لجميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).// انتهى//14:22ت م0060