الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي يوم الثلاثاء القادم ندوة عن بعد بعنوان "نحو رؤية شاملة لاستراتيجية وطنية للقوة الناعمة" يقدمها السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، ويديرها عضو المنتدى الدكتور عبدالرحمن العناد من خلال برنامج زوووم (ZOOM) .وسوف تنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب، ويرسل الرابط لاحقا في حساب المنتدى الرسمي في تويتر.// انتهى //15:05ت م0065