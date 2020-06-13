الدمام 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسدشنت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة بقيق المجسم الجمالي بالمدخل الجنوبي بالمحافظة، وذلك ضمن استراتيجية البلدية لمشاريع مبادرة أنسنة المدن، وتحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري.وأكد رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن مشروع إنشاء المجسمات الجمالية بالمحافظة يأتي ضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن والتي بدأتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتهدف لتحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى أن المجسم الجمالي بالمدخل الجنوبي يتكون من هيكل حديدي مجلفن ومغطى بمادة الاستانلس استيل المعدنية وبمواد مانعة للصدأ وبارتفاع 8 متر وعرض 3 متر، حيث تم كتابة ونقش أسماء الله الحسنى على محيط المجسم بالخط العربي الكوفي الهندسي.وأبان آل عريج، أنه جرى مراعاة عدة معايير لاختيار مواقع المجسمات منها ما يتعلق بالناحية التخطيطية لتكون في أحد التقاطعات الرئيسية بالمحافظة ويمكن رؤيته من مسافات بعيدة ومن عدة اتجاهات ومراعاة عامل النسب بين ارتفاع وحجم المجسم والمساحة التي تم تنفيذه بها، وأيضاً من الناحية البصرية بحيث يحقق الارتياح البصري وغير حاجب للرؤية أو يطمس المعالم المحيطة به، وتوافقه وتناسبه مع تكويناتها، إضافة إلى مراعاة وضع الإضاءة الليلية للمجسمات بما يضمن الأحساس الفني للكتلة والحركة والمتعة الفنية للمؤثرات البصرية، بهدف ايجاد معلم بارز يستدل به وإبراز المعالم والإنجازات الحضارية التي تشهدها المحافظة.// انتهى//15:09ت م0067