حفر الباطن 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسخصصت صحة حفر الباطن 4 عيادات " تطمّن " في كلاً من مستشفى القيصومة العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومركز صحي أبو موسى، ومركز صحي الأمير سلطان، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مثل إرتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.وأفادت صحة حفر الباطن أن العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا المستجد سواءً سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، مشيرةً إلى أنها تستقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.// انتهى//15:10ت م0068