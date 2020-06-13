عام / شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي سرق (12) حاوية من أحد المستودعات // للصحف فقط //
السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس
الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي من ( 8 ) مقيمين من الجنسية الباكستانية ، تورطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.
// للصحف فقط // // انتهى //
15:25ت م
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