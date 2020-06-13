عام / شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي سرق (12) حاوية من أحد المستودعات // للصحف فقط //

السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس
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الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي من ( 8 ) مقيمين من الجنسية الباكستانية ، تورطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.
// للصحف فقط // // انتهى //
15:25ت م
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