الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية برنامجاً دعوياً عن بعد ، حيث يستهل البرنامج أولى محاضراته غداً بمحاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي بعنوان " التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء "، يليها محاضرة بعنوان " فضائل الشرك والتوحيد " لفضيلة الشيخ سعيد بن هليل الشمري يوم الاثنين 1441/10/23 هـ ، ثم محاضرة بعنوان " التوحيد أولاً " لفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن فرج الجهني يوم الثلاثاء 1441/10/24 هـ.ويختتم البرنامج الدعوي يوم الأربعاء 1441/10/25 هـ بمحاضرة للشيخ الدكتور فايز بن مساعد الحربي تحت عنوان " الدعوة إلى التوحيد ونبذ الفرقة والاختلاف " ، هذا وسيتم بث جميع المحاضرات في الساعة الثامنة مساءً عبر الرابط التالي is.gd/HgKZDh، وستكون هناك جوائز قيمة للمتابعين.// انتهى //15:31ت م0072