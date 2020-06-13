القطيف 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية، الحملات الرقابية التفتيشية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والاشتراطات البلدية والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية بها لضمان سلامة المنتج للمواطن والمقيم.وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ببلدية محافظة القطيف، ضبطت خلال هذه الحملات محل بيع وتصنيف لحوم طازجة، لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، حيث يقوم بتجميد الشحوم التي تستخدم في تصنيع مشتقات اللحوم كالبرجر والشاورما وغيرها في بيئة غير صحية، وتم إتلاف ٤٢٠٠ كيلوجرام منها لسوء الحفظ والتخزين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.وأكدت استمرار الجولات الرقابية للتأكيد على تقيد المحال التجارية بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة البلدية الصادرة، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».// انتهى//15:40ت م0073