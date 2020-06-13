أبها 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستواصل جامعة الملك خالد تقديم الفصل الصيفي عن بُعد لـ 29589 طالبًا وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة بواقع 653 مقررًا دراسيًّا يقدمها 594 عضوً وعضوة هيئة تدريس في 1678 شعبة.وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي 1441هـ (15 – 19 شوال) بلغ عدد المستخدمين 99401 كما بلغ عدد التقييمات 74113 وعدد لوحات النقاش 16605 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 3320 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 3181 وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 82138.وفي مجال الدعم الفني أوضح الأحمري أن بلاغات الدعم بلغت 253 بمختلف وسائل الدعم، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الأسبوع الثاني دورة مهارات بناء المحتوى الإلكتروني في البلاك بورد لأعضاء هيئة التدريس حضرها 582 عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء، كما تم إعداد وتنفيذ 3 أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الصيفي 275 وحققت القناة 4578 مشاهدة في 135 ساعة وبلغ عدد مرات الظهور 40437.// انتهى //15:50ت م0076