بريدة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تزيد على 10000 ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتها إلى النيابة العامة.// للصحف فقط // // انتهى //16:02ت م0079