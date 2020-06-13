القريات 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة القريات اليوم مستودع أغذية في المحافظة إثر الجولات المستمرة التي تقوم بها الفرق الرقابية لإرتكابه مجموعة من المخالفات منها تخزين الأغذية دون الحصول على ترخيص، كما ضبطت (380) كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن مراقبي صحة البيئة في بلدية القريات رصدوا أثناء جولة تفتيشية مخالفات فنية وصحية في المستودع منها تحضير الأغذية في موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، فيما شملت المخالفات أيضاً تدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، وتخزين عشوائي للأغذية.وأضاف المهندس الشمري أنه جرى تحرير المخالفات بحق المنشآة المخالفة وتطبيق المصادرات واغلاق المستودع فيما تستكمل البلدية الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.// انتهى //16:06ت م0080