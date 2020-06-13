نجران 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسصرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد ال فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغاً عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، وقد نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.// انتهى //16:15ت م0081