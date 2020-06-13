باريس 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأخمدت فرق الإطفاء الفرنسية حريقاً نشب في غواصة نووية كانت راسية في ميناء تولون الفرنسي على البحر المتوسط.وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن السلطات استدعت نحو مئة من أفراد فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي نشب في الغواصة "بيرل" واستمر لنحو 14 ساعة وتمكنوا من إخماده صباح اليوم .وأكدت الوزارة أن الغواصة لم يكن على متنها مواد نووية وقت اندلاع الحريق أمس ولم يسفر عن إصابات.وتولون هي أكبر قاعدة بحرية في فرنسا ومركز معظم أسطولها، بما في ذلك حاملة الطائرات شارل ديجول التي تعمل بالطاقة النووية والغواصات النووية والسفن الحربية الأخرى التي ترافقها في مهامها.// انتهى //16:34ت م0082