المدينة المنورة 21 شوال 1441هـ الموافق 13 يونيو 2020م واسدشن مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة المدينة المنورة فالح العنزي في أحد المراكز التجارية ممثلة في جمعية طيبة النسائية حملة " قريباً نجتمع " التي أطلقها فرع الوزارة الخميس الماضي بهدف رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع والإسهام في السلامة الصحية للمواطن والمقيم بأهمية بالتباعد الاجتماعي والتعريف بالوقاية الصحية والطرق الاحترازية الصحيحة.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي أن هذه الخطوات المميزة التي تسعى جاهده الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة مشكوره للحفاظ على سلامة المجتمع من هذا الوباء حيث تنطلق هذه المبادرة لتقوم بالإرشادات والتوعوية داخل المساجد والمولات والأماكن المزدحمة تجنباً لأي إصابة لا قدر الله ، سائلاً الله أن يجزى الجميع كل خير وأن يوفقنا جميعاً لخدمة الوطن والمواطن.وأضاف أن الجهات المشاركة في الحملة تكثف جهودها المشتركة لإنجاح هذه الحملة التوعية من خلال أدوارها المنوطة بكل جهة باستهداف أماكن التجمعات والتعريف بطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار والإرشادات التوعوية والكشف الطبي وإدارة الحشود والترجمة عبر مكبرات الصوت لأماكن تواجد المقيمين الذين لا يتحدثون العربية عبر المكبرات الصوتية والتجول بالأحياء والأسواق والمساجد بالترجمة بعدة لغات لأماكن تواجد المقيمين.// انتهى //16:36ت م0085