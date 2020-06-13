بيروت 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجّلت لبنان 20 إصابة جديدة مثبتة مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 9 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ ١١ الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1442 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1874 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 32، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 868 حالة.// انتهى //16:37ت م0087