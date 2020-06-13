كابول 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسقتل سبعة عناصر شرطة إثر تعرّض نقطة تفتيش تابعة لهم لهجوم في منطقة باشابند في ولاية غور وسط أفغانستان.وأفاد قائد الشرطة المحلي فخر الدين أن المهاجمين الذين يشتبه بأنهم من حركة طالبان استحوذوا على مسدّسات وذخيرة.وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل أنه خلال الأسبوعين الماضيين قتل 89 مدنيا وأصيب 150 في أنحاء 29 ولاية جراء هجمات طالبان.// انتهى //17:19ت م0090