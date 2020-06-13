الرباط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- برنامجا تربوياً جديداً لتنمية المعارف والمهارات بعنوان "زدني علماً"، ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، داخل "بيت الإيسيسكو الرقمي".وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذا البرنامج يتوزع على محورين، الأول تربوي خاص بالمدرسين والموجهين والخبراء الوطنيين العاملين في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، والثاني معرفيّ لغوي مفتوح لطلاب اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في مختلف دول العالم.وتوفر الإيسيسكو من خلال هذا البرنامج عبر موقعها على الإنترنت، الإمكانية للمدرسين والموجهين والخبراء لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إلى نخبة من كبار الخبراء المتخصصين المتعاونين مع المنظمة، وتلقي إجابات هؤلاء الخبراء، ضمن إطار توفير قنوات اتصال بين الطلاب من مختلف الأعراق والثقافات وكبار المتخصّصين في اللغة العربية وتعليمها.// انتهى //17:30ت م0092