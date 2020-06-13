رام الله 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المواقف الدولية الأخيرة لاسيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي لدعم القضية الفلسطينية ووقف الاحتلال .ووصف عريقات في تصريحات له اليوم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي, مبينًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية.وأشار إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلية حال نفذت خطة الضم فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية, مؤكدًا أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضا المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.// انتهى //17:31ت م0093