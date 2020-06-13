تبوك 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستشرع المكتبة العامة بتبوك، غدًا أبوابها، أمام روادها عقب تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير في جميع المرافق والمواقع التابعة لها، حيث رفعت طاقتها وفق خطط وآليات تسهم - بإذن الله - في ضمان صحة وسلامة الموظفين والموظفات، والزائرين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، بهدف الحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.وأكد مدير المكتبة العامة بتبوك بندر بن حسن عطيف أهمية العمل والتقيد بالأنظمة فيما يتعلق في تطبيق معايير الصحة العام، والقيام بتنفيذ عدد من الاجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها عمليات التعقيم والتطهير، في كافة مرافق المكتبة بما فيها المواقف والرفوف والكتب والقاعات.وأشار إلى أن المكتبة وحرصا منها على سلامة الزائرين والزائرات، قامت كذلك بعمليات الرش والتعقيم للأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية، حفاظا منها على توفير أقصى درجات الوقاية والامان الصحي لمرتادي ومنسوبي المكتبة, داعيا جميع الزائرين والزائرات التعاون مع منسوبي ومنسوبات المكتبة، والتقيد بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية ومنها الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.// انتهى //18:04ت م0095