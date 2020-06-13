قلقيلية 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب انطلاق المسيرة وأطلقت وابلاً من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرت معالجتهم ميدانياً.// انتهى //18:39ت م0097