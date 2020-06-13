أبها 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسرصدت أمانة منطقة عسير مخالفات خلال جولاتها الرقابية على 40 محلا في السوق الشعبي بمركز السودة.وأوضح المشرف العام على البلديات الفرعية صالح القحطاني أنه تم خلال الجولات التفتيشية إزالة 7 بسطات عشوائية مخالفة، مشيراً إلى ان المخالفات التي سجلت تمثلت في تواجد باعة جائلين مخالفين وبسطات عشوائيةتعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة الى تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين، فضلاً عن عدم وجود التراخيص.// انتهى //18:42ت م0099