سكاكا 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة الشمري في وفاة فقيدهم ، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الجوف سابقاً اللواء متقاعد عبدالله بن رشيد الشمري .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بابن الفقيد متعب بن عبدالله الشمري ، داعيا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب ابن الفقيد متعب الشمري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//19:49ت م0111