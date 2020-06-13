حضرموت 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مواد إيوائية شملت 25 خيمة و50 بطانية لنازحي محافظة صعدة المتضررين من السيول في مديرية العبر بحضرموت، استفاد منها 150 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.//انتهى//20:02ت م0112