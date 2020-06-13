القاهرة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.وبحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة (إعلان القاهرة)، إلى جانب استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.// انتهى //20:27ت م0113