الدمام 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالمنطقة ومركز الدعوة والإرشاد بالدمام، حملة توعوية وزعت خلالها المنشورات والملصقات التوعوية على مقرات سكن العمالة الوافدة التابعة للقطاع الخاص في المنطقة الصناعية الثانية، ومواقع المدارس التي جهزت لعمالة مقاولين أمانة المنطقة الشرقية.وتهدف الحملة التي استفاد منها ١٥٢٠٠ مستفيد من جنسيات مختلفة، إلى تقديم التوعية اللازمة للحد من جائحة كورونا ومخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، بلغات مختلفة مثل اللغة الإنجليزية والهندية والميليبارية والأوردو والفلبينية والبنقالية، بمشاركة مترجمين معتمدين من الدعوة والإرشاد.// انتهى //21:17ت م0114