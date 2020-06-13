سكاكا 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسينظم مجلس شباب منطقة الجوف يوم غد ندوة (عن بعد) بعنوان "مستقبل الطاقة المتجددة في منطقة الجوف"، عبر الاتصال المرئي من خلال برنامج "zoom".الندوة التي ستنقل في تمام الساعة التاسعة مساء يقدمها كل من أستاذ هندسة وإدارة الطاقة الكهربائية بجامعة الطائف الدكتور باسم بن راشد العمري، وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بالجوف المهندس سامي العلواني والمهندس سليمان بن عويد الشمري، ومدير مشروع سكاكا للطاقة الشمسية المهندس يحي بن عوض الخشي.ودعا مجلس الشباب الجميع للحضور والاستفادة مما سيطرح خلال الندوة التي تأتي ضمن أنشطة المجلس الموجهة لأبناء المجتمع.// انتهى //21:36ت م0117